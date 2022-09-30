Ракова: «Спортивные выходные» центров госуслуг и Депспорта Москвы стартуют в новом формате

В субботу, 1 октября, в новом онлайн-формате стартует проект центров госуслуг и Департамента спорта города Москвы «Спортивные выходные». В холодное время года будут проходить на уникальных закрытых локациях — студиях растяжки и фитнеса Smstretching, ДК «Гэс-2», ДК на ВДНХ и в здании Северного речного вокзала.

По словам заммэра Анастасии Раковой, проект «Спортивные выходные набирает обороты. В проекте примут участие звездные гости, а также появятся новые дисциплины, такие, как barre— балетная тренировка с элементами пилатеса, йоги и танцев, fitboxing — интенсивная кардиотренировка с элементами бокса, pilates, TRX — функциональная тренировка с петлями для развития координации и выносливости, а также hot 36° stretching и hot 36° yoga — тренировки в горячем зале для развития гибкости и укрепления мышц всего тела. К услугам участников и такие полюбившиеся дисциплины, как йога, стретчинг, функциональный и танцевальный тренинг.

Главы Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев сказал, что новый формат позволит оптимально сочетать спорт и отдых. У горожан формируется привычка вести здоровый образ жизни.

График тренировок и адреса локаций доступны на сайте проекта. Ознакомиться с расписанием и записаться на занятия также можно в любом центре госуслуг.

