WADA выявило подозрительные допинг-пробы почти у трех сотен российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов. Исследования 43 спортсменов уже пересмотрели и направили результаты в национальные федерации, пишет TJ.

20 сентября 2018 года WADA восстановила РУСАДА в правах, которых оно лишилось в ноябре 2015 года.

Всемирное антидопинговое агентство — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). ВАДА было учреждено 10 ноября 1999 года.

