Вольноборка Валерия Коблова не исключает своего участия в ОИ в Токио

Вольноборка Валерия Каблова заявила, что попробует пройти отбор на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

26-летняя спортсменка выпала из большого спорта на два года из-за травмы и беременности.

«Я не исключаю того факта, что отберусь на Игры-2020. Не знаю, как сложится моя судьба после рождения ребенка, но, может, и попробую», - сообщила она изданию.

Каблова отметила, что если отбор не пройдет, то будет болеть за других спортсменов.



