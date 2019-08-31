Вольноборка Валерия Коблова не исключает своего участия в ОИ в Токио
31 августа01:55
Вольноборка Валерия Каблова заявила, что попробует пройти отбор на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
26-летняя спортсменка выпала из большого спорта на два года из-за травмы и беременности.
«Я не исключаю того факта, что отберусь на Игры-2020. Не знаю, как сложится моя судьба после рождения ребенка, но, может, и попробую», - сообщила она изданию.
Каблова отметила, что если отбор не пройдет, то будет болеть за других спортсменов.
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