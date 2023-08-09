Владислав Третьяк стал амбассадором спартакиады «Моспром»
Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк стал лицом спартакиады промышленников «Моспром», соревнования среди сотрудников столичных производств уже стартовали. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, за выход в финал уже борются свыше 4,4 тысячи сотрудников промпредприятий, которых поддерживают известные спортсмены. Овчинский отметил, что амбассадор состязаний Владислав Третьяк для многих может стать примером и стимулом для занятия спортом, в том числе хоккеем. Руководитель департамента напомнил, что хоккей пять лет входит в список дисциплин спартакиады. Так, в 2022 году за победу в хоккее соревновались 13 команд, а это 312 человек из 17 предприятий.
Таким образом, Третьяк поддержит спортсменов на финальных играх спартакиады, которые будут проходить 2 сентября в рамках Московского урбанистического форума. Заслуженный мастер спорта отметил, что проведение подобных мероприятий среди сотрудников является важным трендом, который помогает укрепить отношения в коллективе и поднять спортивный дух.
Ожидается, что в текущем году участие в спартакиаде примут более шести тысяч человек. Промышленники будут бороться за победу в соревнованиях по 12 видам спорта.
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