Ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса – мальчиком для кухарок

По его словам, появление в составе сине-бело-голубых Фернандеса может придать дополнительной интриги, не смотря возраст футболиста, которому исполнилось уже 32 года.

По мнению специалиста, Марио — игрок не обороны, он свободный художник, который ни за что не отвечает, и, во время его карьеры в ЦСКА, из-под него не редко забивали.

«Он — мальчик для кухарок, вот они его обожают. То есть, это люди, которые ни черта не понимают в футболе. Я-то все-таки разбираюсь, вижу, кто как играет и на что способен. Он игрок легкого поведения, свободный художник», - отметил Пономарев.

Ранее стало известно, что матч за футбольный Суперкубок России пройдет в Казани в субботу, 15 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

