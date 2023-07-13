Ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса – мальчиком для кухарок
У новичка «Зенита», бывшего защитника ЦСКА и национальной сборной России Марио Фернандеса будет достаточно мотивации в Суперкубке России, и он сможет помочь своей новой команде. Об этом заявил ветеран ЦСКА Владимир Пономарев, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, появление в составе сине-бело-голубых Фернандеса может придать дополнительной интриги, не смотря возраст футболиста, которому исполнилось уже 32 года.
По мнению специалиста, Марио — игрок не обороны, он свободный художник, который ни за что не отвечает, и, во время его карьеры в ЦСКА, из-под него не редко забивали.
«Он — мальчик для кухарок, вот они его обожают. То есть, это люди, которые ни черта не понимают в футболе. Я-то все-таки разбираюсь, вижу, кто как играет и на что способен. Он игрок легкого поведения, свободный художник», - отметил Пономарев.
Ранее стало известно, что матч за футбольный Суперкубок России пройдет в Казани в субботу, 15 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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