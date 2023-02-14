Великобритания решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за России

Ранее Федерация бокса США в полном составе отказалась принимать участие на грядущих соревнованиях по аналогичной причине.

Сборная Великобритании примет окончательное решение по поводу участия в мужском чемпионате мира по боксу позднее, говорится на сайте федерации бокса страны.

Ранее Международный Олимпийский комитет попросил страны, которые выступают против участия России в Играх в 2024 году, не требовать недопуска российских спортсменов на соревнования.

