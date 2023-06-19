В «Спартаке» отреагировали на приговор по делу Промеса

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» прокомментировала информацию о приговоре нападающего команды Квинси Прoмеса, которого обвинили в нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игроку «Спартака» Промесу дали 1,5 года тюрьмы за нападение на брата

Ранее суд в Амстердаме приговорил спортсмена к 18 месяцам тюрьмы за нанесение родственнику ножевых ранений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование», — указал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Представитель клуба предположил, что Промес воспользуется этим правом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СудПриговорФутболистыФК "Спартак"

Горячие новости

Все новости

партнеры