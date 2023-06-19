В «Спартаке» отреагировали на приговор по делу Промеса
19 июня 202312:48
Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» прокомментировала информацию о приговоре нападающего команды Квинси Прoмеса, которого обвинили в нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ранее суд в Амстердаме приговорил спортсмена к 18 месяцам тюрьмы за нанесение родственнику ножевых ранений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование», — указал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Представитель клуба предположил, что Промес воспользуется этим правом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru