В Сети появилась речь Мбаппе, заготовленная на случай ухода из «ПСЖ»
Сообщество PSG Community опубликовало в своих соцсетях текст прощальной речи, которую нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе якобы заготовил на случай, если уйдет из клуба.
В частности, в тексте говорится, что футболист желал остаться в команде, но был вынужден покинуть её летом 2023 года, чтобы у «ПСЖ» не было финансовых проблем.
«В команде предупредили меня о финансовых проблемах, которые возникнут у клуба, если я уйду бесплатно следующим летом, поэтому я согласился уйти этим летом», — указывается в сообщении.
Ранее агентство AS заявило, что Мбаппе не намерен покидать «ПСЖ» до конца своего контракта в 2024 году, о чём проинформировал руководство клуба, сообщает RT.
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