В Сети опубликовали фото Майка Тайсона в инвалидном кресле

Отмечается, что в нём он передвигался по аэропорту Майами, сотрудник которого помогал 56-летнему спортсмену.

Издание напомнило, что в одном из интервью Тайсон пожаловался на больную спину, и признался, что из-за проблем со здоровьем не рассчитывает прожить долго.

Ранее Тайсон рассказал, что собирается создать собственную боксёрскую лигу для блогеров на You-Tube, сообщает RT.

