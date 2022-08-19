В Сети опубликовали фото Майка Тайсона в инвалидном кресле

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон появился на публике в инвалидном кресле, сообщает Fox Sports.

Майк Тайсон избил пьяного пассажира самолета. Видео

Отмечается, что в нём он передвигался по аэропорту Майами, сотрудник которого помогал 56-летнему спортсмену.

Издание напомнило, что в одном из интервью Тайсон пожаловался на больную спину, и признался, что из-за проблем со здоровьем не рассчитывает прожить долго.

Ранее Тайсон рассказал, что собирается создать собственную боксёрскую лигу для блогеров на You-Tube, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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