В ОКР выступили против подписания российскими спортсменами политических заявлений
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время главной задачей является не просто возвращение российских спортсменов на международные арены.
Выступая на исполкоме комитета он подчеркнул, что атлеты из РФ должны вернуться «с флагом, гимном и остальными атрибутами» национальной команды на Олимпийские игры.
Он также назвал абсолютно неприемлемым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций.
«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ», - подчеркнул он.
Ранее российский гонщик Сергей Карякин отказался подписывать особый документ FIA, в котором прописан ряд ограничений, из-за чего пропустил ралли «Дакар», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru