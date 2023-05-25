В ОКР выступили против подписания российскими спортсменами политических заявлений

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время главной задачей является не просто возвращение российских спортсменов на международные арены.

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Выступая на исполкоме комитета он подчеркнул, что атлеты из РФ должны вернуться «с флагом, гимном и остальными атрибутами» национальной команды на Олимпийские игры.

Он также назвал абсолютно неприемлемым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций.

«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ», - подчеркнул он.

Ранее российский гонщик Сергей Карякин отказался подписывать особый документ FIA, в котором прописан ряд ограничений, из-за чего пропустил ралли «Дакар», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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