В ОКР выступили против подписания российскими спортсменами политических заявлений

Выступая на исполкоме комитета он подчеркнул, что атлеты из РФ должны вернуться «с флагом, гимном и остальными атрибутами» национальной команды на Олимпийские игры.

Он также назвал абсолютно неприемлемым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций.

«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ», - подчеркнул он.

Ранее российский гонщик Сергей Карякин отказался подписывать особый документ FIA, в котором прописан ряд ограничений, из-за чего пропустил ралли «Дакар», сообщает RT.

