В Крыму выступили с предложением создать новый Международный олимпийский комитет
На фоне рекомендаций о недопуске российских атлетов к состязаниям нужно создавать новый Международный олимпийский комитет со штаб-квартирой в нейтральном государстве. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, состязаться стоит с теми атлетами, которые готовы соревноваться спортивно, а не политически.
Глава крымского парламента подчеркнул излишнюю политизированность нынешнего МОК, который довел требования к россиянам до абсурда. Комитет превратился в «подразделение для продвижения интересов США», отметил Константинов. По мнению крымского политика, России не должна сотрудничать с организацией, унижающей представляющих ее атлетов.
Ранее Олимпийский комитет России назвал неприемлемыми рекомендации Международного олимпийского комитета по условиям допуска спортсменов из России к турнирам.
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