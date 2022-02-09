В Кремле призвали дождаться официальных разъяснений по переносу награждения фигуристов в Пекине

Кремль ожидает официальных разъяснений причин переноса церемонии награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Награждение фигуристов перенесли из-за проблем с допинг-тестом российского спортсмена

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что награждение российских фигуристов, завоевавших золото командного турнира, перенесли на неопределенный срок. По данным СМИ, решение МОК связано с проблемами с допинг-тестом у одного из российских спортсменов.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию.

Песков добавил, что «для понимания» следует дождаться разъяснений от МОК или российских спортивных чиновников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеДмитрий ПесковПекинОлимпийские Игры
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