В Китае запретили футболистам татуировки

Китайские власти запретили футболистам национальной сборной делать татуировки и обязали их свести уже имеющиеся, сообщает «Интерфакс».

В соответствии с решением Государственного управления спорта этой страны, игроков с татуировками не будут брать в первую и молодежную сборные.

Запрет объясняется тем, что футболисты должны подавать пример обществу.

«Все татуировки должны быть сведены. В особых случаях они должны быть прикрыты во время тренировок и соревнований по согласованию с командой», - цитирует заявление ведомства «Чемпионат».

По данным западных СМИ, в Китае уже несколько лет ограничивают показ людей с татуировками на телевидении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал на законодательном уровне запретить несовершеннолетним делать татуировки, ссылаясь на обращения недовольных этим граждан.

Между тем, рэпер Моргенштерн признавался, что не жалеет о татуировках, сделанных на лице.

