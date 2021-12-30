В Китае запретили футболистам татуировки
Китайские власти запретили футболистам национальной сборной делать татуировки и обязали их свести уже имеющиеся, сообщает «Интерфакс».
В соответствии с решением Государственного управления спорта этой страны, игроков с татуировками не будут брать в первую и молодежную сборные.
Запрет объясняется тем, что футболисты должны подавать пример обществу.
«Все татуировки должны быть сведены. В особых случаях они должны быть прикрыты во время тренировок и соревнований по согласованию с командой», - цитирует заявление ведомства «Чемпионат».
По данным западных СМИ, в Китае уже несколько лет ограничивают показ людей с татуировками на телевидении.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал на законодательном уровне запретить несовершеннолетним делать татуировки, ссылаясь на обращения недовольных этим граждан.
Между тем, рэпер Моргенштерн признавался, что не жалеет о татуировках, сделанных на лице.
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