В Госдуме призвали наказать Испанию за невыдачу виз российским борцам

По его словам, решение Испании отказать в выдаче виз российским борцам является незаконным и не имеет никаких оснований. Депутат отметил, что еще в апреле текущего года Международная федерация борьбы разрешила российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Свищев выразил мнение, что Испания продемонстрировала дискриминацию по национальному признаку, не выдав визы борцам из России из солидарности с «проукраинскими силами».

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики выступят на чемпионате Европы, передает «Радиоточка НСН».

