В Госдуме призвали наказать Испанию за невыдачу виз российским борцам
Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с NEWS.ru призвал лишить Испанию права проводить международные спортивные турниры.
По его словам, решение Испании отказать в выдаче виз российским борцам является незаконным и не имеет никаких оснований. Депутат отметил, что еще в апреле текущего года Международная федерация борьбы разрешила российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.
Свищев выразил мнение, что Испания продемонстрировала дискриминацию по национальному признаку, не выдав визы борцам из России из солидарности с «проукраинскими силами».
Ранее стало известно, что российские фехтовальщики выступят на чемпионате Европы, передает «Радиоточка НСН».
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