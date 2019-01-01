Спорт
Отпевание спортсмена пройдет в пятницу в поселке Черкизово Пушкинского городского округа, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
В ДТП погиб известный велосипедист
26 июня22:20
На трассе М8 «Холмогоры» под колесами «Ауди» погиб неоднократный участник и призер международных велогонок 66-летний Николай Грановский.
Как установила полиция, на обочину резко вырулил водитель «Ауди», насмерть сбил велосипедиста и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.
Грановский был победителем сезона-2018 Gran Fondo Russia в возрастной категории 60+.
Отпевание спортсмена пройдет в пятницу в поселке Черкизово Пушкинского городского округа, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
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ФОТО: pixabay.com
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