Спорт
В 2015 и 2017 годах «Ювентус» выходил в финал Лиги чемпионов, передает «Интерфакс».
«Ювентус» меняет главного тренера
18 мая00:46
51-летний Массимо Аллегри по окончании сезона уйдет с поста главного тренера туринского «Ювентуса». Он занимал должность с 2014 года
В 2015 и 2017 годах «Ювентус» выходил в финал Лиги чемпионов, передает «Интерфакс».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:Футбол
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией