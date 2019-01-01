Спорт

«Ювентус» меняет главного тренера

18 мая00:46

51-летний Массимо Аллегри по окончании сезона уйдет с поста главного тренера туринского «Ювентуса». Он занимал должность с 2014 года

В 2015 и 2017 годах «Ювентус» выходил в финал Лиги чемпионов, передает «Интерфакс».

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