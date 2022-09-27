Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

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Причиной смерти тренера стал инфаркт, спасти мужчину не удалось.

«Мы потрясены случившимся, он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх. Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало», — рассказал Рожков.

Барамидзе возглавлял Всероссийскую федерацию футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, с 1996 года тренировал паралимпийскую сборную страны. Под его руководством команда дважды становилась паралимпийским чемпионом, два раза завоевывала серебряные награды Игр, стала трижды чемпионом мира и победителем Кубка мира. Кроме того, паралимпийцы завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды европейского первенства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьТренерФутболПаралимпиада
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