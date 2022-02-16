Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга
Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от Олимпиады в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по тестированию.
Как отмечается, в допинг-пробе лыжницы, которая была взята 10 февраля, были обнаружены запрещенные вещества из списка WADA.
Ранее МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады по фигурному катанию из-за обнаружения допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой. Как отмечала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с НСН, если CAS примет решение отстранить на месяц Валиеву от Олимпиады за допинг, то медаль по праву будет положена спортсменке, так как наказание назначается с момента выявления компонента.
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