Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга

Как отмечается, в допинг-пробе лыжницы, которая была взята 10 февраля, были обнаружены запрещенные вещества из списка WADA.

Ранее МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады по фигурному катанию из-за обнаружения допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой. Как отмечала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с НСН, если CAS примет решение отстранить на месяц Валиеву от Олимпиады за допинг, то медаль по праву будет положена спортсменке, так как наказание назначается с момента выявления компонента.

