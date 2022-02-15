УЕФА расследует поведение украинских фанатов на игре с Россией на мини-футбольном Евро

УЕФА открыл дисциплинарное производство против Украинской ассоциации футбола в связи с инцидентами во время полуфинального матча Чемпионата Европы по мини-футболу Россия – Украина, сообщает «Матч ТВ».

Российский футбольный союз (РФС) ранее обратился в УЕФА из-за оскорбительных кричалок украинских фанатов, после чего было проведено расследование.

Сборная России по мини-футболу взяла серебро на проходившем в Нидерландах Евро-2022. В драматичном полуфинале 4 февраля Россия обыграла Украину (3:2), при этом на последних минутах российский вратарь отбил пенальти. В финале Россия уступила Португалии (2:4).

