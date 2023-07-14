УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро

Клуб наказан за неверное отражение отчетности за прошлый год. За подобные ошибки также оштрафован на 300 тысяч евро «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» является действующим чемпионом Испании. Команда выиграла Ла Лигу в 27-й раз в своей истории.

