УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро
14 июля 202316:27
УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро. Об этом говорится на сайте ассоциации.
Клуб наказан за неверное отражение отчетности за прошлый год. За подобные ошибки также оштрафован на 300 тысяч евро «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» является действующим чемпионом Испании. Команда выиграла Ла Лигу в 27-й раз в своей истории.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru