УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро

УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро. Об этом говорится на сайте ассоциации.

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Клуб наказан за неверное отражение отчетности за прошлый год. За подобные ошибки также оштрафован на 300 тысяч евро «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» является действующим чемпионом Испании. Команда выиграла Ла Лигу в 27-й раз в своей истории.

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ФОТО: Барселона - Пари-Сен-Жермен
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