«У профессионального спорта есть спонсоры». Губерниев оценил финансовые приоритеты Минспорта

«Он сказал, что не будет в полном объеме компенсировать их потери. Я полностью доверяю команде Олега Матыцина. Считаю, что наш министр спорта крепкий профессионал своего дела. И он абсолютно точно сформулировал цели и задачи министерства на ближайшее время. Нам сейчас надо коронавирус побороть, а дальше уже обращать внимание на детский спорт, на спорт олимпийский для того, чтобы была преемственность. И, собственно говоря, поменьше бюджетных трат на профессиональные разные команды. Для этого у них есть спонсоры, они могут выжить своими силами, потому что ситуация экономическая в стране тревожная», – говорит он.

Ранее телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что из-за бывшего президента Союза биатлонистов России у спортсменов начались проблемы с допингом.

