«У профессионального спорта есть спонсоры». Губерниев оценил финансовые приоритеты Минспорта
Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев в эфире НСН одобрил решение министерства не поддерживать профессиональные клубы во время пандемии.
Министр спорта РФ Олег Матыцин расставил приоритеты в вопросе финансовой поддержки спортсменов в условиях пандемии. Из-за коронавируса российские спортсмены не смогли принять участия в 248 международных соревнованиях. В дальнейшем, по его словам, государственные средства будут направлены на финансирование спортивных школ, национальных команд, а не профессиональных клубов.
Спортивный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев в эфире НСН поддержал решение министра.
«Он сказал, что не будет в полном объеме компенсировать их потери. Я полностью доверяю команде Олега Матыцина. Считаю, что наш министр спорта крепкий профессионал своего дела. И он абсолютно точно сформулировал цели и задачи министерства на ближайшее время. Нам сейчас надо коронавирус побороть, а дальше уже обращать внимание на детский спорт, на спорт олимпийский для того, чтобы была преемственность. И, собственно говоря, поменьше бюджетных трат на профессиональные разные команды. Для этого у них есть спонсоры, они могут выжить своими силами, потому что ситуация экономическая в стране тревожная», – говорит он.
Ранее телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что из-за бывшего президента Союза биатлонистов России у спортсменов начались проблемы с допингом.
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