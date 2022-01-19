ЦСКА отстранил сотрудников, опубликовавших сканадльный пост с презентации Языджи
ЦСКА отстранил от работы сотрудников, которые опубликовали нашумевший пост с презентации новичка клуба Юсуфа Языджи. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее SMM-менеджеры московского клуба в качестве презентации нового игрока выложили придуманный диалог с Языджи. Одно из сообщений этого диалога звучало: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».
Представители ЦСКА назвали пост неприемлемым. В пресс-службе клуба отметили, что подобным вещам не место на официальных страницах клуба.
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