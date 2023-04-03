Тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований

Нейтральные спортсмены в индивидуальном порядке смогут принимать участие в состязаниях WT, начиная с чемпионата мира в столице Азербайджана в нынешнем году. Первенство приурочено к 50-летию создания Всемирной федерации тхэквондо, и пройдёт в Баку с 29 мая по 4 июня.

МОК в конце марта рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным стартам исключительно в качестве нейтральных атлетов – без национальных флагов, гимнов и вне сборных команд. При этом среди условий допуска значатся отсутствие публичной поддержки спецоперации на Украине, какого-либо отношения к вооруженным силам – например, принадлежность к спортивным обществам ЦСКА и «Динамо».

Как отмечает НСН, 30 марта Международная федерация настольного тенниса объявила о допуске к турнирам российских и белорусских спортсменов. Аналогичное решение ранее приняла Международная федерация фехтования.

