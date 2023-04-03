Тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований
Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований под её эгидой в индивидуальном порядке. Об этом объявлено по итогам экстренного заседания исполнительного комитета Совета Всемирного тхэквондо.
Как поясняется в официальном сообщении, федерация учла соответствующие рекомендации Исполкома Международного олимпийского комитета по вопросу участия спортсменов из РФ и Белоруссии, а также сопровождающего персонала.
Нейтральные спортсмены в индивидуальном порядке смогут принимать участие в состязаниях WT, начиная с чемпионата мира в столице Азербайджана в нынешнем году. Первенство приурочено к 50-летию создания Всемирной федерации тхэквондо, и пройдёт в Баку с 29 мая по 4 июня.
МОК в конце марта рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным стартам исключительно в качестве нейтральных атлетов – без национальных флагов, гимнов и вне сборных команд. При этом среди условий допуска значатся отсутствие публичной поддержки спецоперации на Украине, какого-либо отношения к вооруженным силам – например, принадлежность к спортивным обществам ЦСКА и «Динамо».
Как отмечает НСН, 30 марта Международная федерация настольного тенниса объявила о допуске к турнирам российских и белорусских спортсменов. Аналогичное решение ранее приняла Международная федерация фехтования.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского
- Сийярто заявил, что Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»
- Муж Треповой прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
- Солнечная и менее тёплая погода придёт в Москву
- Пушилин: ВСУ не получили приказа о выходе из Артемовска
- Кремль подтвердил проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая
- Депутат попросил посмертно представить военкора Татарского к госнаграде
- В НАК назвали организаторов теракта против Владлена Татарского
- Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины
- Тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru