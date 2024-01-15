Теннисист Медведев вышел во второй круг Australian Open
15 января 202408:27
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Россиянин сыграл с французом Теренсом Атманом. Соперник Медведева не смог доиграть матч из-за судорог, российский спортсмен выиграл со счетом 5:7, 6:2, 6:4, 1:0.
Во втором круге Медведев встретится на корте с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.
Между тем россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Australian Open, теннисистка уступила немке Лауре Зигемунд, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru