Теннисист Медведев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

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Россиянин сыграл с французом Теренсом Атманом. Соперник Медведева не смог доиграть матч из-за судорог, российский спортсмен выиграл со счетом 5:7, 6:2, 6:4, 1:0.

Во втором круге Медведев встретится на корте с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Между тем россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Australian Open, теннисистка уступила немке Лауре Зигемунд, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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