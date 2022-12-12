Тарасова поблагодарила американцев за призыв допустить Россию на Олимпиаду
По ее словам, мировое сообщество должно прислушаться к США, так как это очень важный вопрос.
Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН выразила надежду на то, что Россию допустят на Олимпиаду в 2024 году после призыва США.
Накануне глава Национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.
«Конечно, такую возможность нужно использовать, можно поблагодарить американцев за то, что они поднимают очень важный вопрос. А для чего тогда мы работаем? Для чего спортсмены каждый день кишки свои едят? Поэтому благодарю американцев. Посмотрим, прислушаются ли к американцам, я думаю, что прислушаются», - отметила Тарасова.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости участия в Олимпийских играх 2024 года всех стран.
Президент МОК Томас Бах в ноябре заявил, что если спорт станет инструментом для политического воздействия, то он полностью развалится, он призвал включить в совместное заявление по итогам саммита G20 на Бали пункт о «спортивной нейтральности».
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