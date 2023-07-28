Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца

Из больницы выписали сына форварда баскетбольного клуба «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, сообщает ESPN.

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Сын известного баскетболиста перенес остановку сердца в понедельник, 24 июля, во время тренировки. В больнице Лос-Анджелеса 18-летний Бронни Джеймс провел четыре дня, после чего был выписан и вернулся домой. ESPN отмечает, что юный баскетболист в порядке.

Бронни Джеймс на сегодняшний день является одним из самых перспективных баскетболистов США в своем возрасте.

Ранее Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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