Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца
28 июля 202313:27
Из больницы выписали сына форварда баскетбольного клуба «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, сообщает ESPN.
Сын известного баскетболиста перенес остановку сердца в понедельник, 24 июля, во время тренировки. В больнице Лос-Анджелеса 18-летний Бронни Джеймс провел четыре дня, после чего был выписан и вернулся домой. ESPN отмечает, что юный баскетболист в порядке.
Бронни Джеймс на сегодняшний день является одним из самых перспективных баскетболистов США в своем возрасте.
Ранее Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru