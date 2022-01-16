Стало известно, куда собирается Джокович после депортации из Австралии
Теннисист Новак Джокович после решения суда депортировать спортсмена из Австралии отправится в Дубай. Об этом написал журналист Пол Саккал в Twitter.
Суд отклонил апелляцию адвокатов Джоковича, и теперь спортсмен, который не смог получить австралийскую визу, из-за отсутствия вакцинации против коронавируса не смог участвовать в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
Australian Open начнется 17 января, напоминает Газета.ru.
Ранее стало известно, что депортированного Джоковича на Australian Open заменит итальянский теннисист Сальваторе Карузо.
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