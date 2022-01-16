Стало известно, куда собирается Джокович после депортации из Австралии

Теннисист Новак Джокович после решения суда депортировать спортсмена из Австралии отправится в Дубай. Об этом написал журналист Пол Саккал в Twitter.

Новака Джоковича депортируют из Австралии

Суд отклонил апелляцию адвокатов Джоковича, и теперь спортсмен, который не смог получить австралийскую визу, из-за отсутствия вакцинации против коронавируса не смог участвовать в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Australian Open начнется 17 января, напоминает Газета.ru.

Ранее стало известно, что депортированного Джоковича на Australian Open заменит итальянский теннисист Сальваторе Карузо.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияДепортацияСпортсмены
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры