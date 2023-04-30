«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом»

Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. Свой дебютный гол за «Ростов» забил Александр Селява. На четвертой компенсированной минуте ответный мяч закатил Александр Соболев.

В первом тайме игрок «Ростова» Кирилл Щетинин столкнулся с партнером по команде Виктором Мелехиным. Полузащитника из-за подозрения на сотрясение мозга заменили на 17-й минуте на Даниила Уткина.

Ранее «Динамо» проиграло «Факелу» в матче к 100-летию клуба, сообщает «Радиоточка НСН».

