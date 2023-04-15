«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ
«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с тремя пенальти и двумя удалениями.
Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Первый гол «Спартак» забил Кейта Бальде на 18-й минуте. Роман Зобнин отправил мяч в ворота соперника на 45 минуте, а также успешно пробил пенальти. Единственный гол «Торпедо» принес Илья Стефанович в компенсированное время.
По итогам встречи «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. ФК «Торпедо» расположился на 16-м месте в таблице, набрав 13 баллов.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что футболист Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Накануне команда обыграла спортсменов из Ирака со счетом 2:0.
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