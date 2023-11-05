«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ

Футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в столичном дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ

Команды встретились на «РЖД-Арене». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 53-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Антон Зиньковский. На 64-й минуте нападающий железнодорожников Артем Дзюба сравнял счет.

«Спартак» находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке.

Футболисты московского ЦСКА в домашнем матче обыграли «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») со счетом 3:2, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЛокомотивФК "Спартак"Сборная России По ФутболуФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры