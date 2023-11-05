«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ
Футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в столичном дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Команды встретились на «РЖД-Арене». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 53-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Антон Зиньковский. На 64-й минуте нападающий железнодорожников Артем Дзюба сравнял счет.
«Спартак» находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке.
Футболисты московского ЦСКА в домашнем матче обыграли «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») со счетом 3:2, передает «Радиоточка НСН».
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