Соперник скончавшегося боксера Дадашева отказался от гонорара за бой

Боксер из Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас, после боя с которым скончался россиянин Максим Дадашев, отказался забирать гонорар за роковой поединок, передает RT.

Матиасу должны были выплатить гонорар в размере 75 тысяч долларов, однако он заявил, что ему не нужны эти деньги.

Ранее пуэрториканец выразил соболезнования родственникам россиянина. В своем послании он сказал, что всегда будет уважать скончавшегося соперника.

Бой между Матиасом и Дадашевым был остановлен во время 11-го раунда по настоянию тренеров россиянина. После остановки поединка боксер потерял сознание и был госпитализирован.

Спустя несколько дней Дадашев умер в больнице, не приходя в сознание.

Ранее депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в интервью НСН заявил, что от риска в профессиональном спорте никто не застрахован. Также он призвал не винить тренеров погибшего спортсмена.

