Соперник скончавшегося боксера Дадашева отказался от гонорара за бой
Боксер из Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас, после боя с которым скончался россиянин Максим Дадашев, отказался забирать гонорар за роковой поединок, передает RT.
Матиасу должны были выплатить гонорар в размере 75 тысяч долларов, однако он заявил, что ему не нужны эти деньги.
Ранее пуэрториканец выразил соболезнования родственникам россиянина. В своем послании он сказал, что всегда будет уважать скончавшегося соперника.
Бой между Матиасом и Дадашевым был остановлен во время 11-го раунда по настоянию тренеров россиянина. После остановки поединка боксер потерял сознание и был госпитализирован.
Спустя несколько дней Дадашев умер в больнице, не приходя в сознание.
Ранее депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в интервью НСН заявил, что от риска в профессиональном спорте никто не застрахован. Также он призвал не винить тренеров погибшего спортсмена.
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