СМИ: В РПЛ чаще всего фолят на игроке ФК «Краснодар» Кордобе

Нарушения правил в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 чаще всего фиксируются на нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе, сообщает Telegram-канал «Рустат».

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Уточняется, что на выступающем за «быков» колумбийце за прошедшие 13 туров чемпионата России сфолили 33 раза.

Второе и третье места поделили игрок самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца и выступающий за питерский «Зенит» Клаудиньо. На них нарушали правила по 29 раз.

Ранее в ходе матча любительской лиги AFL в Краснодаре защитник футбольной команды «Тлюстенхабль» Антон Гапон нокаутировал судью, который показал ему жёлтую карточку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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