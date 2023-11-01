СМИ: В РПЛ чаще всего фолят на игроке ФК «Краснодар» Кордобе
Нарушения правил в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 чаще всего фиксируются на нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе, сообщает Telegram-канал «Рустат».
Уточняется, что на выступающем за «быков» колумбийце за прошедшие 13 туров чемпионата России сфолили 33 раза.
Второе и третье места поделили игрок самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца и выступающий за питерский «Зенит» Клаудиньо. На них нарушали правила по 29 раз.
Ранее в ходе матча любительской лиги AFL в Краснодаре защитник футбольной команды «Тлюстенхабль» Антон Гапон нокаутировал судью, который показал ему жёлтую карточку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru