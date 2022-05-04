СМИ: в России может появится альтернативная Лига чемпионов
Руководство российского футбола рассматривает возрождение в России Кубка премьер-лиги, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, близкие к РПЛ.
Собеседники издания не исключили, что турнир, напоминающий Лигу чемпионов, может появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23, при сохранении в премьер-лиге не более 16 клубов.
Проект Кубка предусматривает разделение команд на четыре группы путём жеребьёвки. Клубы, занявшие в своих группах первые два места, выходят в четвертьфинал, где разыграют между собой путёвки в полуфиналы.
Предполагается, что матчи Кубка премьер-лиги будут проводиться в середине недели, в те дни, когда в еврокубках проводятся игры ЛЧ и ЛЕ.
Ранее исполком УЕФА принял решение продлить отстранение, наложенное на российские клубы и сборные, на следующий сезон. Они не смогут принимать участие во всех соревнованиях под эгидой международной федерации, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Генсек ОПЕК: В мире нет свободных мощностей для замены российской нефти
- В НАТО заявили об отказе соблюдать положения договора с Россией
- В Австрии одобрили продажу большей части активов Sberbank Europe AG
- СМИ: россиянам и компаниям из РФ хотят запретить покупку недвижимости в Европе
- СМИ: в России может появится альтернативная Лига чемпионов
- Назван лучший способ предотвращения сколиоза у детей
- Путин заявил о важности переобучения безработных граждан
- «Велком» купила бизнес Valio в России
- Путин не примет участие в хоккейном матче в Сочи 10 мая
- Певец Сергей Лазарев опроверг информацию о завершении карьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru