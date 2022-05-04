СМИ: в России может появится альтернативная Лига чемпионов

Собеседники издания не исключили, что турнир, напоминающий Лигу чемпионов, может появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23, при сохранении в премьер-лиге не более 16 клубов.

Проект Кубка предусматривает разделение команд на четыре группы путём жеребьёвки. Клубы, занявшие в своих группах первые два места, выходят в четвертьфинал, где разыграют между собой путёвки в полуфиналы.

Предполагается, что матчи Кубка премьер-лиги будут проводиться в середине недели, в те дни, когда в еврокубках проводятся игры ЛЧ и ЛЕ.

Ранее исполком УЕФА принял решение продлить отстранение, наложенное на российские клубы и сборные, на следующий сезон. Они не смогут принимать участие во всех соревнованиях под эгидой международной федерации, сообщает RT.

