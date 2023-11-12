СМИ: У футболиста Тимура Радова на матче остановилось сердце

38-летний футболист Тимур Радов госпитализирован во время матча, у игрока футбольного клуба «Вихрь Юг» остановилось сердце. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник 12 ноября, в воскресенье.

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Медикам удалось вывести спортсмена из состояния клинической смерти и снова запустить сердце футболиста. Радова перевели в реанимационное отделение в профильную больницу.

За время сотрудничества с ФК «Вихрь Юг» Радов сыграл в 230 матчах, на его счету 27 забитых голов.

Ранее в одном из столичных общежитий обнаружили тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ, сообщает Telegram-канал Mash.



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ФОТО: РИА Новости
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