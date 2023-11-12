СМИ: У футболиста Тимура Радова на матче остановилось сердце

Медикам удалось вывести спортсмена из состояния клинической смерти и снова запустить сердце футболиста. Радова перевели в реанимационное отделение в профильную больницу.



За время сотрудничества с ФК «Вихрь Юг» Радов сыграл в 230 матчах, на его счету 27 забитых голов.

Ранее в одном из столичных общежитий обнаружили тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ, сообщает Telegram-канал Mash.





