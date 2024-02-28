СМИ: «Спартак» приобретет летом опорника и вратаря

По его данным, главной задачей столичного клуба летом станет покупка опорного защитника и голкипера.

В настоящее время красно-белые рассматривают кандидатуры Артема Карпукаса из «Локомотива» и Данила Глебова из «Ростова» на место опорников.

Не исключен и вариант приглашение в команду легионера на эту позицию. При этом, будущий вратарь «Спартака» должен исключительно иметь гражданство России.

Ранее СМИ писали, что игрок сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в «Спартак», передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

