СМИ: «Спартак» приобретет летом опорника и вратаря
Цели ФК «Спартак» на летнее трансфертное окно раскрыл интернет-портал Metaratings.
По его данным, главной задачей столичного клуба летом станет покупка опорного защитника и голкипера.
В настоящее время красно-белые рассматривают кандидатуры Артема Карпукаса из «Локомотива» и Данила Глебова из «Ростова» на место опорников.
Не исключен и вариант приглашение в команду легионера на эту позицию. При этом, будущий вратарь «Спартака» должен исключительно иметь гражданство России.
Ранее СМИ писали, что игрок сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в «Спартак», передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru