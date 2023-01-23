СМИ: состояние фигуриста Костомарова остается стабильно тяжёлым
Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильно тяжёлым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Стабильно тяжёлое», – сказал собеседник агентства.
Ранее серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух заявил, что Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации с воспалением лёгких, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Cупруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина рассказала, что фигурист находится в крайне тяжелом состоянии, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru