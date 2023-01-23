СМИ: состояние фигуриста Костомарова остается стабильно тяжёлым

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильно тяжёлым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Журова заявила, что Костомаров слег с пневмонией из-за сценического костюма

«Стабильно тяжёлое», – сказал собеседник агентства.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух заявил, что Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации с воспалением лёгких, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Cупруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина рассказала, что фигурист находится в крайне тяжелом состоянии, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГоспитализацияЛечениеФигуристыБолезнь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры