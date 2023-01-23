СМИ: состояние фигуриста Костомарова остается стабильно тяжёлым

Песков сообщил о действии указа о мобилизации СБУ передала в суд дела против Володина и 54 депутатов Госдумы Декларации о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда перестанут публиковаться с этого года Смертельная авария произошла в Пермском крае с участием микроавтобуса Посол РФ покинет Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы