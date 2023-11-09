СМИ: Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны

Шведская федерация хоккея запретила выступающим за национальную сборную игрокам носить одежду с символикой страны, сообщает VG.

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Издание ссылается на начальника службы безопасности федерации Аббе Терслеффа, по словам которого запрет относится ко всем шведским командам.

«Мы можем использовать одежду с символикой страны только в автобусе и в отелях», — цитирует его VG.

Отмечается, что запрет связан с терактом, который произошёл 16 октября в Бельгии, когда неизвестный с криками «Аллах Акбар» открыл стрельбу из автомата по болельщикам сборной Швеции по футболу. Погибли два человека.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался доигрывать матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции, остановленный из-за теракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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