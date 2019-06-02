СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщило издание The Sunday Times, уточняет RT.

По данным СМИ, причиной этого могут стать результаты расследования дела в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который нарушил антидопиновые правила. Ранее, 3 августа, во время 21-летнего чемпиона мира 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) наложила временное отстранение на спортсмена, напоминает Газета.ру.

После начала расследования Лысенко предоставил документы, согласно которым он не мог присутствовать на допинг-контроле. По мнению The Sunday Times, функционеры Всероссийской федерaции легкой aтлетики (ВФЛA) знaли об изготовлении поддельных документов, которые могли бы скрыть нaрушения aнтидопинговых прaвил со стороны прыгунa в высоту, сообщают Известия.

