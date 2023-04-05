СМИ: Месси дал согласие на переход в саудовский «Аль-Хиляль»
Форвард сборной Аргентины и парижского ПСЖ Лионель Мессии согласился на переход в саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщает TodoFichajes.
По данным издания, нападающий уже рассказал о решении перебраться в Саудовскую Аравию своему ближайшему окружению.
Согласно трехлетнему соглашению с новым клубом, Месси будет ежегодно зарабатывать по 400 млн евро.
Действующий контракт аргентинца с ПСЖ истекает в этом году, стороны провели несколько раундов переговоров, но так и не смогли договориться о его продлении.
Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду заключил контракт с саудовским «Аль-Нассром» на два сезона, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- ВТО: Цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%
- В Госдепе захотели признать арестованного в России Гершковича незаконно задержанным
- Литовского лидера уличили в членстве в КПСС
- В Москве заработал чат-бот по вопросам записи на военную службу по контракту
- В Госдуме предложили популяризировать потребления рыбы в школах
- Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после гибели девочки в ванной
- В ЛНР заявили об активизации ВСУ диверсионной работы у Артемовска
- Источник: Усс-младший находится в базе розыска Интерпола
- СМИ: Месси дал согласие на переход в саудовский «Аль-Хиляль»
- Контратака ВСУ была сорвана в ДНР в районе Северска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru