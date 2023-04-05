СМИ: Месси дал согласие на переход в саудовский «Аль-Хиляль»

Согласно трехлетнему соглашению с новым клубом, Месси будет ежегодно зарабатывать по 400 млн евро.

Действующий контракт аргентинца с ПСЖ истекает в этом году, стороны провели несколько раундов переговоров, но так и не смогли договориться о его продлении.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду заключил контракт с саудовским «Аль-Нассром» на два сезона, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

