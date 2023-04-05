СМИ: Месси дал согласие на переход в саудовский «Аль-Хиляль»

Форвард сборной Аргентины и парижского ПСЖ Лионель Мессии согласился на переход в саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщает TodoFichajes.

По данным издания, нападающий уже рассказал о решении перебраться в Саудовскую Аравию своему ближайшему окружению.

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Согласно трехлетнему соглашению с новым клубом, Месси будет ежегодно зарабатывать по 400 млн евро.

Действующий контракт аргентинца с ПСЖ истекает в этом году, стороны провели несколько раундов переговоров, но так и не смогли договориться о его продлении.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду заключил контракт с саудовским «Аль-Нассром» на два сезона, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболистКонтрактыСаудовская АравияЛионель Месси

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