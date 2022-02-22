СМИ: Мэр Лондона заявил о готовности принять Лигу Чемпионов
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица Великобритания готова принять финал Лиги Чемпионов. Такая информация появилась в некоторых СМИ.
Ранее СМИ Соединенного Королевства сообщили, что УЕФА рассматривают возможность переноса финала из Санкт-Петербурга в Лондон из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Петербурге Сорокин подчеркнул, что подготовка к матчу идет без изменений, а УЕФА не сообщала о возможном переносе.
Позже УЕФА сообщили изданию Guardian, что пока не планируют переносить Лигу Чемпионов из Санкт-Петербурга.
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