СМИ: Мэр Лондона заявил о готовности принять Лигу Чемпионов

Ранее СМИ Соединенного Королевства сообщили, что УЕФА рассматривают возможность переноса финала из Санкт-Петербурга в Лондон из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Петербурге Сорокин подчеркнул, что подготовка к матчу идет без изменений, а УЕФА не сообщала о возможном переносе.

Позже УЕФА сообщили изданию Guardian, что пока не планируют переносить Лигу Чемпионов из Санкт-Петербурга.

