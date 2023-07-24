СМИ: Мбаппе может перейти в «Барселону»
24 июля 202316:18
«Барселона» может подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.
Издание отмечает, что встреча руководителей клубов пройдет сегодня, 24 июля. Испанцы предлагают французскому клубу несколько игроков взамен на форварда.
Ранее стало известно, что «Зенит» продаст Малкома «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru