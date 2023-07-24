СМИ: Мбаппе может перейти в «Барселону»

«Барселона» может подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

Экс-игрок «Зенита» Кобелев: Уход Малкома скажется на уровне РПЛ

Издание отмечает, что встреча руководителей клубов пройдет сегодня, 24 июля. Испанцы предлагают французскому клубу несколько игроков взамен на форварда.

Ранее стало известно, что «Зенит» продаст Малкома «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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