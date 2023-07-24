СМИ: Мбаппе может перейти в «Барселону»

МИД России выступил с заявлением на атаку беспилотников на Москву Власти Запорожской области заверили в безопасности сухопутного маршрута в Крым по своей территории Президент подписал закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля Минздрав опроверг сообщения о дефиците препаратов для пациентов с ВИЧ-инфекцией Биржевая цена АИ-92 и АИ-95 вновь обновила рекордные значения