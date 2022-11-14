СМИ: «Манчестер Юнайтед» оштрафует Роналду на миллион фунтов за скандальное интервью

В пресс-службе «манкунианцев» не стали комментировать возможные санкции в отношении португальца, но заявили, что «всесторонне оценят ситуацию».

«Клуб рассмотрит свой ответ после того, как будут установлены все факты», - говорится сообщении клуба.

Ранее Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что в «Манчестер Юнайтед» его предали и сделали из него «козла отпущения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также форвард считает, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг его не уважает, поэтому он не испытывает уважения в ответ.

