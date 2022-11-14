СМИ: «Манчестер Юнайтед» оштрафует Роналду на миллион фунтов за скандальное интервью
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен оштрафовать Криштиану Роналду на один млн фунтов стерлингов (порядка 1,14 млн евро) за критику команды в ходе интервью, сообщает metro.co.uk.
В пресс-службе «манкунианцев» не стали комментировать возможные санкции в отношении португальца, но заявили, что «всесторонне оценят ситуацию».
«Клуб рассмотрит свой ответ после того, как будут установлены все факты», - говорится сообщении клуба.
Ранее Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что в «Манчестер Юнайтед» его предали и сделали из него «козла отпущения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также форвард считает, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг его не уважает, поэтому он не испытывает уважения в ответ.
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