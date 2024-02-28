СМИ: Игрок сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в «Спартак»

По данным источника, столичный клуб связался с 26-летним футболистом в прошедшее зимнее трансферное окно. Однако Шеддира решил остаться в «Фрозиноне». Форвард выступает за клуб на правах аренды из «Наполи».

Валид Шеддира дебютировал за сборную Марокко в 2022 году, в составе национальной команды он провел шесть игр.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что его устраивает состав команды, клубу не требуется усиления, напоминает «Свободная пресса».

