СМИ: Игрок сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в «Спартак»
Форвард итальянского футбольного клуба «Фрозиноне» и сборной Марокко Валид Шеддира отклонил предложение о переходе в московский «Спартак». Об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсети X.
По данным источника, столичный клуб связался с 26-летним футболистом в прошедшее зимнее трансферное окно. Однако Шеддира решил остаться в «Фрозиноне». Форвард выступает за клуб на правах аренды из «Наполи».
Валид Шеддира дебютировал за сборную Марокко в 2022 году, в составе национальной команды он провел шесть игр.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что его устраивает состав команды, клубу не требуется усиления, напоминает «Свободная пресса».
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- СМИ: Игрок сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в «Спартак»
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