СМИ: Игрок сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в «Спартак»

Форвард итальянского футбольного клуба «Фрозиноне» и сборной Марокко Валид Шеддира отклонил предложение о переходе в московский «Спартак». Об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсети X.

«Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 5:0

По данным источника, столичный клуб связался с 26-летним футболистом в прошедшее зимнее трансферное окно. Однако Шеддира решил остаться в «Фрозиноне». Форвард выступает за клуб на правах аренды из «Наполи».

Валид Шеддира дебютировал за сборную Марокко в 2022 году, в составе национальной команды он провел шесть игр.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что его устраивает состав команды, клубу не требуется усиления, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболФутболистыФК "Спартак"

Горячие новости

Все новости

партнеры