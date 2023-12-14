СМИ: Арбитр Карасев заработал больше своих коллег в первой части РПЛ 2023/2024

Авторы списка отметили, что учитывались гонорары российских судей как за работу на играх РПЛ, так и выплаты за матчи Кубка и Суперкубка России, судейство в Первой лиге, а также их оклады.

В ТОП-10 также вошли Павел Кукуян (2,97 млн рублей), Алексей Сухой (2,95 млн), Рафаэль Шафеев (2,71 млн), Евгений Кукуляк 2,67 млн), Кирилл Левников (2,63 млн), Сергей Иванов (2,40 млн), Владимир Москалёв (2,30 млн), Артём Любимов (2,28 млн) и Василий Казарцев (2,18 млн).

Ранее журнал Forbes подсчитал, что трёхкратный чемпион «Формулы 1» Макс Ферстаппен заработал в сезоне 2023 года больше остальных гонщиков участвующих в турнире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

