Швейцария обыграла Камерун в матче ЧМ-2022

Сборная Швейцарии выиграла свой первый матч на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Испания обыграла Коста-Рику на ЧМ со счетом 7:0

Соперником швейцарцев в первом туре группового этапа стал сборная Камеруна. Игра, которвя прошла на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, закончилась со счётом 1:0 в пользу Швейцарии - единственный гол забил Брил Эмболо.

В следующем туре Камерун сыграет с Сербией, а соперниками швейцарцев станет сборная Бразилии. Оба матча пройдут 28 ноября.

Ранее Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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