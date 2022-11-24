Швейцария обыграла Камерун в матче ЧМ-2022
Сборная Швейцарии выиграла свой первый матч на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Соперником швейцарцев в первом туре группового этапа стал сборная Камеруна. Игра, которвя прошла на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, закончилась со счётом 1:0 в пользу Швейцарии - единственный гол забил Брил Эмболо.
В следующем туре Камерун сыграет с Сербией, а соперниками швейцарцев станет сборная Бразилии. Оба матча пройдут 28 ноября.
Ранее Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022, сообщает «Свободная пресса».
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