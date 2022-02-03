Шесть российских хоккеистов сдали положительный тест на COVID-19 в Пекине

При этом ранее положительные тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились у шести хоккеисток сборной России перед началом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико.

Зимняя Олимпиада пройдет в столице КНР с 4 по 20 февраля. Игры олимпийского хоккейного турнира должны стартовать 9 февраля.



