Шесть российских хоккеистов сдали положительный тест на COVID-19 в Пекине

Шесть спортсменов из мужской сборной России по хоккею по приезде в Китай получили положительный результат тест на коронавирус. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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При этом ранее положительные тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились у шести хоккеисток сборной России перед началом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико.

Зимняя Олимпиада пройдет в столице КНР с 4 по 20 февраля. Игры олимпийского хоккейного турнира должны стартовать 9 февраля.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ХоккейПекинОлимпиада
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