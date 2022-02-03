Шесть российских хоккеистов сдали положительный тест на COVID-19 в Пекине
Шесть спортсменов из мужской сборной России по хоккею по приезде в Китай получили положительный результат тест на коронавирус. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
При этом ранее положительные тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились у шести хоккеисток сборной России перед началом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико.
Зимняя Олимпиада пройдет в столице КНР с 4 по 20 февраля. Игры олимпийского хоккейного турнира должны стартовать 9 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Один человек с судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб
- Концерн Shell выразил готовность увеличить поставки газа в Европу
- Глава СКР Бастрыкин заинтересовался проверкой «Ленкома»
- В Москве простились с Виктором Мережко
- Стал известен размер средней зарплаты врачей в московской поликлинике
- В Еврокомиссии объяснили, как россиянам получить европейский ковид-сертификат
- В России хотят штрафовать за покупку алкоголя детям
- В частной клинике в центре Москвы умер мужчина
- Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP 500 в Роттердаме
- Путин отправится на Олимпийские игры с президентом Аргентины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru