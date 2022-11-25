Сенегал обыграла Катар в матче ЧМ-2022

В составе победителей отличились Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У катарцев единственный гол на счету Мохаммеда Мунтари. Итоговый счёт 3:1 в пользу Сенегала.

Отметим, что национальная команда страны-хозяйки мундиаля проиграла уже второй матч. Ранее сборная Катара со счётом 0:2 уступила команде Эквадора, которая в третьем туре сыграет с Сенегалом 29 ноября. В это же день катарская сборна я встретится с командой Нидерландов.

Ранее сборная Швейцарии выиграла у команды Камеруна со счётом 1:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».