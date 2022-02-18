Щербакова заявила о намерении продолжить карьеру после победы

«У меня есть желание, и не могу пока себя представить без фигурного катания. Заканчивать я не готова», — сказала россиянка. Я пока ничего не чувствую, нужно посидеть, отойти от этого напряжения», — сообщила фигуристка, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Финальное выступление фигуристок прошло 17 февраля. Щербакова завоевала золотую медаль. «Серебро» взяла Трусова, а «бронзу» – японка Каори Сакамото. Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место.

