Щербакова заявила о намерении продолжить карьеру после победы
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила о желании продолжать карьеру после завоевания золотой медали, сообщают «Известия».
«У меня есть желание, и не могу пока себя представить без фигурного катания. Заканчивать я не готова», — сказала россиянка. Я пока ничего не чувствую, нужно посидеть, отойти от этого напряжения», — сообщила фигуристка, передает «Спорт-Экспресс».
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
Финальное выступление фигуристок прошло 17 февраля. Щербакова завоевала золотую медаль. «Серебро» взяла Трусова, а «бронзу» – японка Каори Сакамото. Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Лондон отменил программу «золотых виз» для инвесторов
- Названа дата начала строительства города Спутник под Владивостоком
- Блинкен предложил место встречи Лаврову на следующей неделе
- Песков прокомментировал выступления российских фигуристок на Играх в Пекине
- Фигурист Ставиский похвалил Валиеву за выступление в условиях прессинга
- Зеленский: Прямые переговоры с ДНР и ЛНР - бессмысленны
- В ЛНР заявили об обстрелах со стороны Киева
- CAS: Запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки
- Два пассажира метро в Москве избили двух полицейских
- «Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru