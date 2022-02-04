Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
4 февраля 202220:46
Сборная России вышла в финал Чемпионата Европы по мини-футболу, победив в полуфинале украинскую команду.
Счет полуфинала закончился со счетом 2:3 в пользу россиян. В финале Россия сыграет с победителем другого полуфинала Испания - Португалия.
МЫ В ФИНАЛЕ 🇷🇺💪— РФС (@rfsruofficial) February 4, 2022
Сборная России по мини-футболу обыграла Украину со счётом 3:2 в полуфинале ЕВРО-2022.
В решающем матче #НашиПарни встретятся с победителем встречи Португалия – Испания.#FutsalEURO pic.twitter.com/Mv1QH5CqW6
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru