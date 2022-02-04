Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

Сборная России вышла в финал Чемпионата Европы по мини-футболу, победив в полуфинале украинскую команду.

Счет полуфинала закончился со счетом 2:3 в пользу россиян. В финале Россия сыграет с победителем другого полуфинала Испания - Португалия.