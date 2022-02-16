Сборная Финляндии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Матч завершился со счётом 5:1 в пользу финских хоккеистов. Их соперником в 1/2 финала станет сборная Словакии, которая по буллитам обыграла сборную США.

Ранее в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине вышла сборная России, победившая сборную Дании со счётом 3:1, сообщает RT. За выход в финал подопечные Алексея Жамнова поспорят с победителем пары Швеция — Канада.