Сборная Финляндии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над сборной Швейцарии и стала третьим полуфиналистом хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине.
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу финских хоккеистов. Их соперником в 1/2 финала станет сборная Словакии, которая по буллитам обыграла сборную США.
Ранее в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине вышла сборная России, победившая сборную Дании со счётом 3:1, сообщает RT. За выход в финал подопечные Алексея Жамнова поспорят с победителем пары Швеция — Канада.
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